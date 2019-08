Wissenstest für Naturfreunde

Berlin.Tagpfauenauge (Bild) oder Admiral? In einem Online-Test können Naturfreunde von Freitag an ihr Wissen um Tiere und Pflanzen testen. Die Bildungsumfrage mit dem Spitznamen „Artenpisa“ lässt sich unter der Adresse www.artenpisa.de aufrufen, teilten der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und sein Partner Naturgucker mit. Bis zum 8. September können Interessierte in dem rund zehnminütigen Test Tier- und Pflanzenarten nach Fotos bestimmen und weitere Fragen beantworten. Zu sehen sind zum Beispiel Schmetterlinge, Insekten und Vögel. dpa (Bild: dpa)

Info: Online-Test mit 36 Fragen zu Arten sowie Fragenblock zu sechs Bildpaaren unter: https://bit.ly/2ZvpIiM

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.08.2019