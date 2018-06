Witterung begünstigt Mückenschwärme

Anzeige

Müncheberg.Wer in diesen Tagen die WM-Spiele im Freien schaut, sollte Vorkehrungen treffen. Um die Attacken von angriffslustigen Mücken abzuwehren, empfehlen sich lange Kleidung und auch Mückenschutzmittel. Die vielerorts wochenlange Trockenheit hat den Wärme liebenden Plagegeistern nichts ausgemacht, sagt Doreen Walther, Mückenexpertin im Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg (Brandenburg). „Auch wenn es nicht viel geregnet hat, Regentonnen, Blumenuntersetzer und auch Tümpel auf Feldern sind nicht ausgetrocknet. Für die Eiablage der Mücken reicht auch wenig Wasser“, erklärt sie. Zudem würden die Wasserreservoirs während der aktuellen, feuchten Witterung aufgefüllt.

Brandenburger und Berliner seien von den angriffslustigen Insekten längst nicht so geplagt wie die Menschen in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen oder Thüringen. „Dort hat es deutlich mehr Niederschlag und teilweise sogar Überschwemmungen gegeben – ein Paradies für Mücken“, sagt die Wissenschaftlerin. Dass es aktuell viele Mücken gibt, zeige sich auch an der Zahl der Einsendungen für den Mückenatlas. Das Portal liefert Hinweise auf die Verbreitung der heimischen Stechmückenarten und auf eventuell in Deutschland „zuwandernde“ exotische Arten. „Aus Thüringen und Hessen haben wir neue Exemplare der Asiatischen Tigermücke zugeschickt bekommen“. Übrigens kann jeder in seinem Wohnbereich vorkommende Mücken einfangen und an das ZALF schicken. dpa