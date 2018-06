Wladimir Kaminer: Fußball ist wichtiger als Politik

Anzeige

Berlin (dpa) - Der deutsch-russische Schriftsteller Wladimir Kaminer (50) drückt bei der Fußball-Weltmeisterschaft dem DFB-Team die Daumen.

«Kein anderes Land braucht zur Zeit so dringend Respekt wie Deutschland, wo auch im außenpolitischen Bereich das Land quasi als Lokomotive der Europäischen Union den Amerikanern und Russen Paroli bieten soll», sagte Kaminer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Fußball ist doch wichtiger als Politik», so der in Moskau geborene und seit 1990 in Berlin lebende Autor («Russendisko»). «Nichts bringt einem Land so viel Respekt wie ein Fußball-Sieg», meinte Kaminer.

«Die Politiker blasen ihre Backen dick auf und tun so, als würden sie die Welt regieren. Aber in Wahrheit wissen wir, dass so eine Fußball-WM von viel mehr Menschen geschaut wird als eine politische Talkshow mit Kanzlern und Präsidenten.»