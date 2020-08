Wo kalte auf warme Luft trifft, knallt’s

2 Fotos ansehen Blitze erhellen den Himmel über einer Häuserreihe in Düsseldorf. © dpa

Offenbach/München.Dichte Regenwolken verdunkeln den Himmel. Dann fängt es an zu blitzen und zu donnern. Manchmal regnet es wenig, manchmal schüttet es. Besonders in Süddeutschland gibt es gerade viele Gewitter. Die erleben wir im Sommer häufiger. Woran liegt das?

Damit Gewitter entstehen, braucht es Feuchtigkeit und Wärme. Heizt sich im Sommer der Boden auf, verdunstet Feuchtigkeit und steigt mit der warmen Luft auf. Es bilden sich Wolken. Weiter oben trifft die warme Luft auf kältere Luft. Wenn sich diese beiden Luftmassen begegnen und aneinander reiben, laden sich winzige Teilchen auf. Es entsteht Elektrizität.

Diese Elektrizität entlädt sich irgendwann zwischen den Wolken und der Erde. Dann sucht sich ein heller Blitz seinen Weg zum Erdboden. Dabei wird die Luft so heiß, dass sie sich schlagartig mit einem lauten Knall ausdehnt. Es donnert. Gewitter mit Blitzen und Donner sind für manche Leute ein bisschen gruselig. Sie aus einem sicheren Gebäude zu beobachten, kann aber auch sehr spannend sein.

Besonders wenn es blitzt, gucken viele Leute gern hin. Letztes Jahr brauchte man aber mehr Geduld, um Blitze zu erwischen. Das berichteten jetzt Fachleute. Sie hatten die Blitzeinschläge gemessen. Demnach blitzte es 2019 viel seltener als in den Jahren zuvor. Aber wie kann das sein? Die Experten haben eine ganz einfache Erklärung dafür. „Es war schlicht zu trocken“, erklärte ein Fachmann. Denn damit Gewitter entstehen, braucht es Hitze und Feuchtigkeit.

Außerdem sind die Blitzeinschläge nicht gleichmäßig verteilt. Die meisten wurden in den Orten Speyer am Rhein und in Rostock und Lübeck an der Ostsee gezählt. Hof und Bayreuth im Bundesland Bayern gingen im Vergleich dagegen eher leer aus. Insgesamt schlugen in Deutschland laut Statistik 329 000 Blitze ein. dpa

