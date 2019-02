Wochenende mit Sonne

Offenbach.Das Wetter wird nach den fast frühsommerlichen Temperaturen am Sonntag mit örtlich um die 20 Grad in den kommenden Tagen unbeständiger.

Hoch „Dorit“ wird heute in den Südosten abgedrängt und macht Platz für Tief „Werner“. „Die dazugehörige Kaltfront verdient allerdings kaum ihren Namen“, sagte Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach: Mit acht bis 13 Grad bleibt es für die Jahreszeit zu mild. Heute ist es südlich der Donau anfangs noch längere Zeit sonnig. Sonst ist es oft stark bewölkt, es fällt gelegentlich etwas Regen. In der Nacht auf Morgen kann es im Süden sowie im höheren Bergland leichten Frost bis minus drei Grad geben. Morgen überwiegen die Wolken, die meiste Sonne gibt es an den Alpen sowie im Westen. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben Grad in der Oberpfalz sowie im höheren Bergland und bis zu zwölf Grad im Rheinland. Am Donnerstag und Freitag sorgt ein weiteres Tief für Wolken und etwas Regen. Am Wochenende soll es sonniger werden: „Am Sonntag könnten im Westen lokal die 20 Grad überschritten werden.“ dpa

