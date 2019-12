Berlin.Laut aktuellster Zählung leben in Deutschland 105 Wolfsrudel, 25 Wolfspaare und 13 sesshafte Einzeltiere. Der Slider zeigt die Bestandsentwicklung des Wolfs in Deutschland in den letzten Jahren. Es werden Zahlen von 2017 bis 2018 mit Daten von 2018 bis 2019 gegenübergestellt.