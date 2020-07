Wohnen hinter Klostermauern

Kloster Schlehdorf in Bayern mit der Pfarrkirche St. Tertulin. © epd

Schlehdorf.„Es passiert ja so viel Schlimmes in der Welt, da ist es doch gut, dass es auch solche Entwicklungen wie hier gibt“, sagt Schwester Margit. Der Vikarin der Missionsdominikanerinnen vom Kloster Schlehdorf sitzt Caroline Munkert gegenüber und nickt zustimmend. Die junge Frau ist für das Gästemanagement der Gemeinschaft zuständig, die sich bisher „Cohaus Schlehdorf“ nannte – ein Pilotprojekt, das jetzt alltagstauglich werden soll. Die Genossenschaft hat das Kloster gekauft.

Zuletzt lebten 27 Schwestern im Kloster Schlehdorf, ein barockes Gebäude mit drei Flügeln, 60 Kilometer entfernt von der Landeshauptstadt München erbaut am Anfang des 18. Jahrhunderts. Der Orden hat das Kloster für vier Millionen Euro an die Wogeno verkauft. Auf 10 000 Quadratmetern Innenfläche soll ein Ort für gemeinschaftliches Wohnen, für Arbeit, Fortbildung und Erholung entstehen. Seit Juni 2018 nutzt die Genossenschaft das Kloster im Probebetrieb. Aus den Zellen der Schwestern sollen 50 Zimmer werden, jeweils mit Bad. Zusätzlich stehen den Bewohnern gemeinsame Räume zur Verfügung. Die Mietpreise für die Wohnräume bewegen sich je nach Größe zwischen 300 und 950 Euro warm. Daneben entstehen 16 Gewerbeeinheiten – von Ateliers bis zu Werkstätten für Kunsthandwerk. Für diese Räume fallen Mieten zwischen 470 und 1200 Euro inklusive Nebenkosten an. Interessierte gebe es genug, sagt Caroline Munkert. Bis zum 15. August könne man sich bewerben. Am 25. Juli ist eine Infoveranstaltung im Kloster geplant. epd

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020