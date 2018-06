Wohnhaus explodiert in Wuppertal - Mindestens fünf Verletzte

Anzeige

Wuppertal (dpa) - Eine Explosion in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Wuppertal hat nach Polizeiangaben mindestens fünf Menschen verletzt. Helfer suchten am Sonntag in den Trümmern nach weiteren Verletzten.

«Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem Gebäude noch weitere Personen befinden», teilte die Polizei am Morgen mit. «Die Suchmaßnahmen dauern an.»

Zunächst hatten die Einsatzkräfte erklärt, die Explosion und der an mehreren Stellen ausgebrochene Brand hätten 24 Menschen verletzt. «Vier von ihnen sogar schwer», sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Später war von «mehreren» Schwerverletzten die Rede. Ärzte und Sanitäter versorgten die Opfer und brachten sie nach Polizeiangaben in verschiedene Krankenhäuser.