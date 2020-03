Wohnhaus stürzt ein

Hohen Neuendorf.Wo am Samstagmorgen noch ein Mehrfamilienhaus stand, scheint die Mittagssonne jetzt auf einen meterhohen Schuttberg. „Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll“, sagt ein Mann um die 30 immer noch fassungslos. Es ist Sonntag, und der gelernte Gärtner schaut hinüber zu der Stelle, wo sein Wohnhaus stand. Vor Kurzem erst war er in die Dachwohnung gezogen, wie er erzählt. Am Samstag sei er von der Arbeit gekommen und habe das kaputte Haus vorgefunden. Nun habe er alles verloren.

Das mehrstöckige Wohnhaus in Hohen Neuendorf bei Berlin war am Samstag teilweise eingestürzt. Bei dem Unglück kamen eine 60-jährige Frau und ein noch nicht identifizierter Mann ums Leben. Vier weitere Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. In dem Mehrfamilienhaus wohnten insgesamt sieben Personen.

Warum das Gebäude einstürzte, ist noch unklar. Ein Anwohner hatte von einem „fürchterlichen Knall“ berichtet. Er habe danach einen lauten Rutsch gehört, der sich anhörte, als würden Betonteile zusammenfallen. Die Ursachenforschung vor Ort könne frühestens am Montag beginnen, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst müssten die Trümmer des in der Nacht zum Sonntag aus Sicherheitsgründen abgerissenen Gebäudes weggeräumt werden. Erst danach könnten Kriminaltechniker die Untersuchungen starten – vor allem im Keller des ehemaligen Mehrfamilienhauses. Die Beamten wollen prüfen, ob sich dort eine Explosion ereignet haben könnte. Ein meterhoher Schuttberg versperrte den Ermittlern am Sonntag jedoch den Zugang. dpa

