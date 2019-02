Wolf durchstreift Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach/Neckargerach.Im Neckar-Odenwald-Kreis ist der erste Wolf seit vielen Jahren gesichtet worden. Das bestätigte gestern das Umweltministerium in Stuttgart. Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg hatten private Videoaufnahmen vom Wochenende ausgewertet. „Die Prüfung der Videos hat ergeben, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt“, erklärte das Ministerium. Zuvor hatten die Polizei und der zuständige Wildtierbeauftragte mitgeteilt, dass in der Nacht zum Sonntag mehrere Anrufer von einem Tier berichtet hatten, bei dem es sich um einen Wolf handeln könnte.

Hunde sollten angeleint werden

Zunächst hatte der SWR über die Entdeckung berichtet. Nach Angaben des Umweltministeriums gingen Meldungen aus Schwarzach, Binau, Neckargerach und Mosbach ein. Die Kommunen liegen nahe beieinander. Experten zufolge kann ein Wolf täglich eine Strecke von bis zu 60 Kilometern zurückzulegen.

Den Fachleuten liegen auch einige Haare vor, die von dem Tier stammen könnten. Sie sollen im Senckenberg-Institut einer Genanalyse unterzogen werden. „Bis das Ergebnis feststeht, kann es aber drei bis vier Wochen dauern“, hieß es im Umweltministerium. Wo der Wolf sich derzeit aufhält, lässt sich nicht sagen. Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt außerhalb der sogenannten Förderkulisse Wolfsprävention, in der es seit über einem Jahr regelmäßig Wolfsnachweise und auch Risse von Nutztieren gegeben hat. Das Ministerium warnte, Wölfe sollten auf keinen Fall angelockt oder gar angefüttert werden. „Bei Sichtungen von Wölfen zusammen mit eigenen Hunden sollten diese an die Leine genommen werden“, hieß es weiter.

Bei dem Tier handelt es sich zwar um die erste Sichtung im Neckar-Odenwald-Kreis, aber nicht um die erste Wolfssichtung im Odenwald. Bereits im September 2017 hatte ein Gebietsbetreuer des Naturschutzbundes (Nabu) einen Wolf etwa 30 Kilometer entfernt bei Wald-Michelbach gesehen.

Die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland sorgt seit Jahren für Diskussionen. Immer wieder werden Nutztiere gerissen. Deshalb gibt es auch Forderungen, die Zahl der Wölfe durch eine Bejagung zu regulieren. Naturschützer fordern hingegen andere Schritte. So sollten Landwirte etwa individuelle Beratung und Geld für geeignete Zäune erhalten. Seit etwa 150 Jahren galten Wölfe in freier Wildbahn im Südwesten als ausgerottet – bis 2015 die Raubtiere zum ersten Mal vereinzelt wieder nachgewiesen wurden. Nur in Ausnahmefällen wird ein Abschuss erlaubt. (mit mad)

Info: Video unter morgenweb.de/vermischtes

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019