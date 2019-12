Wolfgang Winkler gestorben

Berlin/Halle.Der Schauspieler und frühere „Polizeiruf“-Kommissar Wolfgang Winkler (Bild) ist tot. Er starb vor wenigen Tagen, wie sein langjähriger Wegbegleiter und enger Freund Jaecki Schwarz am Sonntag mitteilte. Winkler wurde 76 Jahre alt und lebte zuletzt in Berlin. Gemeinsam mit Schwarz stand er 17 Jahre lang für den Sonntagabendkrimi „Polizeiruf 110“ der ARD vor der Kamera. Als Herbert Schneider und Herbert Schmücke lösten die beiden in Halle genau 50 Fälle. dpa

