Woody Allen hält sich für vorbildlich im Umgang mit Frauen

Dylan Farrow hatte in einem Interview mit der «Vanity Fair» 2013 und in einem offenen Brief in der «New York Times» erstmals öffentlich über sexuelle Übergriffe ihres Vaters gesprochen. Ihr Bruder Ronan Farrow unterstützt sie dabei. Der Journalist erhielt Mitte April den Pulitzer-Preis für die Berichterstattung über die Missbrauchsvorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, welche die #MeToo-Bewegung ins Rollen brachte.

Allen stritt die Missbrauchsvorwürfe stets ab und wurde mangels Beweisen nie angeklagt. «Das ist etwas, das vor 25 Jahren von allen Behörden untersucht wurde und alle kamen zu dem Schluss, dass es nicht wahr ist», sagte Allen. «Das war das Ende, und ich habe mein Leben weitergelebt.»