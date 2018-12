Wünsche von Lego bis Weltfrieden

Ein Wunschzettel im Weihnachtspostamt im bayrischen Himmelstadt. © dpa

Himmelstadt.Zwischen Himmelpfort und St. Nikolaus türmt sich die Post an das Christkind und Co: Deutschlands Kinder haben die sieben Weihnachtspostämter erneut mit Hunderttausenden Briefen überschüttet.

Wunschzettel, Bilder und aufgeschriebene Gedanken werden zum Beispiel im bayerischen Himmelstadt beantwortet. Ehrenamtliche Helfer des Christkinds schicken ein persönliches Anschreiben sowie eine Weihnachtsgeschichte zurück. Besonders aufwendige, ans Herz gehende Zuschriften erhalten sogar eine mehrzeilige handschriftliche Antwort.

Inhaltlich drehten sich die Briefe an das Himmelstädter Christkind natürlich vor allem um Geschenkwünsche. „Lego, Playmobil, Anna und Elsa, Paw Petrol – alle Spielsachen, die in der Werbung zu finden sind, die sind auch auf unseren Wunschzetteln“, sagte Rosemarie Schotte, Leiterin der Filiale in Himmelstadt. Viele wünschten sich aber auch Frieden in der Familie und in der ganzen Welt, dass arme Kinder auch Geschenke bekommen und dass Eltern nicht streiten. dpa

