Wüstenluchs sucht neues Zuhause

Weiden.Eine Küche in einer Mietwohnung in der Oberpfalz, auf dem Heizungssims sitzt ein Wüstenluchs und faucht – für Polizisten und Amtstierärzte kein alltäglicher Anblick. Selbst der Halterin scheint ihr Haustier nicht ganz geheuer gewesen zu sein. Als die Behörden die Raubkatze beschlagnahmen, wirkt die 44-Jährige gar ein wenig erleichtert, so Barbara Bäumel vom Veterinäramt in Weiden. Künftig soll der ein Jahr alte Wüstenluchs „Philipp“ in einem Zoo leben – aber wo, ist noch unklar. Die Feuerwehr brachte es in eine Außenstelle des Tiergartens Nürnberg. Dort befindet sich der Wüstenluchs in einer 30-tägigen Quarantäne. Eine anonyme Anzeige habe die Behörden in Weiden auf das Jungtier aufmerksam gemacht, hieß es. Die Halterin erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.01.2021