„Yabba Dabba Doo!“ – Fred Feuerstein wird 60

Familie Feuerstein (englisch: „The Flintstones“) ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie.

Sie wurde erstmals in den USA am 30. September 1960 ausgestrahlt. In Deutschland lief sie dann am 1. Juli 1966 in der ARD an.

Erschaffen wurde die Serie von William Hanna und Joseph Barbera, die in den 40er-Jahren bereits Tom & Jerry erfanden und seit den 50er-Jahren Zeichentrickserien fürs Fernsehen produzierten – wie unter anderem „Yogi Bär“.

„Familie Feuerstein“ wurde in über 80 Länder exportiert und in 22 Sprachen übersetzt. Insgesamt gibt es 166 Folgen. her