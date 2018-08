Yosemite wird zum Geisterpark

Anzeige

Das Flammeninferno in der Sierra Nevada ist kein Einzelfall: Mehr als ein Dutzend Flächenbrände wüten derzeit in dem Westküstenstaat, Zehntausende Feuerwehrleute sind im Einsatz. Das sogenannte Mendocino-Komplex-Feuer nördlich von San Francisco hat eine Fläche von über 1300 Quadratkilometer erfasst, damit ist es das größte Feuer in der Geschichte des US-Staates.

Ein kleiner Lichtblick in dem Katastrophen-Szenario: Am Dienstag soll das Yosemite-Tal nach knapp dreiwöchiger Schließung wieder öffnen, wie die Parkverwaltung mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt schwirrten immer noch kleine Ascheflocken durch die grau verhangene Bergluft. Nur Parkmitarbeiter durften erstmals in die schaurig-schöne Natur zurückkehren. „Hier wären sonst Hunderte Touristen unterwegs“, erklärt Rangerin Jamie Richards. Sie steht mit einer Handvoll Kollegen und Feuerwehrleuten an einem Aussichtsplateau am Fuße der berühmtem Yosemite-Fälle, die aus über 700 Meter Höhe an einer steilen Granitwand ins Tal stürzen.

Ladenbesitzer tief besorgt

Die Wanderpfade sind menschenleer, Stille auf den Parkplätzen und an den Bushaltestellen. Die verlassenen Campingplätze mit den weißen Zelthütten wirken fast gespenstig. Noch nie war das Yosemite-Valley wegen Bränden so lange geschlossen. 1997 richteten katastrophale Überflutungen nach heftigen Regenfällen schwere Schäden an. Zwei Monate lang – allerdings in der Nebensaison von Januar bis März – machte das Tal damals dicht.

Auch die umliegenden Ortschaften, wie das ehemalige Goldgräberdorf Mariposa, sind von dem Feuer und der Sperrung des Yosemite-Tals schwer betroffen. Auf dem Weg in den Naturpark steigen dort gewöhnlich Touristen aus aller Welt ab. Jetzt sind die Bürgersteige vor den historischen Holzfassaden ausgestorben, die Flammen und der Rauch schrecken die Besucher ab. „Einige Geschäfte werden das nicht überleben“, sagt Heidi Dulcich, die in Mariposa einen Gemischtwarenladen betreibt. „Wir machen uns Sorgen.“

