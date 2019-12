Zahl der Rentiere auf Spitzbergen nimmt zu

Oslo.100 Jahre, nachdem der Mensch das Rentier auf der Inselgruppe Spitzbergen im Nordatlantik stark dezimiert hatte, hat sich die Art wieder erholt. Das berichtet die Norwegische Universität für Wissenschaft und Technologie (NTNU) in Trondheim. „Um 1900 waren die Rentiere auf der Inselgruppe mehr oder weniger ausgerottet“, so Biologin Mathilde Le Moullec. Damals gab es nur ein paar Tausend der Tiere. Nachdem sie und Kollegen (im Bild beobachtet eine Forscherin eine Gruppe Rentiere) zwischen 2013 und 2016 die Inselgruppe in vier Expeditionen erforscht haben, schätzen sie die Population auf rund 22 000 Tiere. Weltweit geht die Zahl dagegen zurück. In den vergangenen 25 Jahren sei die Population um 40 Prozent geschrumpft, so die Umweltorganisation WWF (World Wide Fund For Nature). dpa

