Zahl der Telefonzellen sinkt

München/Bonn.Als Folge des Handy- und Smartphone-Booms sinkt die Zahl der Telefonzellen in Deutschland in rasantem Tempo. Derzeit betreibe die Telekom bundesweit noch 17 000 öffentliche Telefonstationen, teilte das Telekommunikationsunternehmen mit. Das sind rund 5000 weniger als Ende 2017. Nach Zahlen der Bundesnetzagentur hat die Telekom zuletzt pro Jahr zwischen 2000 und 5000 Telefonzellen abgebaut. Im Jahr 1992 hatte es nach Telekom-Angaben noch rund 120 000 Münzfernsprecher in Deutschland gegeben.

Betroffen vom Abbau der Münzfernsprecher sind zumeist ländliche Ortschaften, in denen der Betrieb der Telefonzellen sich für die Telekom nach eigenen Angaben nicht mehr lohnt, wie etwa im oberbayerischen Neumarkt-Sankt Veit oder im schwäbischen Thannhausen.

Der Münchner Telekom-Sprecher Markus Jodl begründet den Abbau der Telefonhäuschen mit der geringen Nachfrage. Gut frequentiert seien öffentliche Fernsprecher hingegen in Bahnhöfen und Flughäfen. Dort liege derzeit der Schwerpunkt der Telefonzellen-Nutzung. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019