Zart und einfach – die beste Küche der Welt

Lange habe man in Frankreich gedacht, es zähle nur, was auf dem Teller sei – nicht das Drumherum. Das ist in Savoys Restaurant anders, das im Mai 2016 umgezogen ist in das majestätisch anmutende Gebäude der französischen Münzprägeanstalt „Monnaie de Paris“. Er hat noch ein Restaurant in Las Vegas und zwei weitere in Paris.

Doch jenes in der historischen Münzprägeanstalt ist seine Visitenkarte. Hohe Fenster erlauben einen Blick auf die Seine, das Dekor bleibt schlicht, um nicht vom Eigentlichen abzulenken: dem Festmahl, das Savoys Team fünfmal die Woche mittags und viermal abends für jeweils 65 Gäste fabriziert. Sie kommen trotz der stolzen Preise zum „besten Koch der Welt“. Zu diesem hat ihn der Gastronomie-Führer „La Liste“ gekürt, der eine weltweite Übersicht über die besten Adressen geben will.

Eigenes Vorzeige-Gericht

Was aber macht die französische Cuisine für Guy Savoy aus? „Es ist eine Mischung aus guter Ausbildung, Können und Sensibilität. Es ist die Vielfalt von Produkten und Geschmäckern.“ Jedes noch so kleine französische Dorf sei stolz auf irgendeine regionale Spezialität. Für besonders wichtig halte er die Verwendung von Spitzenprodukten: „Ein frisch geernteter Kohl ist edler als ein aufgetauter Hummer.“

Savoys eigenes Vorzeige-Gericht, die Artischockensuppe an schwarzer Trüffel mit einem Champignon-Trüffel-Blätterteiggebäck, gebe dreierlei wieder, sagt der Sohn eines Gärtners: die Artischocke stehe für seine einfache Herkunft, die Trüffel für das Streben nach Perfektion und das Gebäck für die Kinderseele, die er sich erhalten habe. Seine Experimentierfreude kennt aber auch Grenzen: Das Kochen von Insekten interessiert ihn nicht. „Ich bleibe lieber bei unseren Fröschen und Schnecken.“ Urfranzösisch eben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018