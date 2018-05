Zehn Tote bei Schießerei

Anzeige

Houston.Wieder Blut und Tränen an einer Schule in den Vereinigten Staaten: Nach Schüssen an der Santa Fe High School im Bundesstaat Texas sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Das gab Gouverneur Greg Abbott, bekannt. Mehr als ein Dutzend Menschen wurde verletzt, darunter auch ein Polizist.

Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen. Nach Medienberichten soll es sich um einen 17-Jährigen handeln, Sheriff Ed Gonzalez sprach von einem ehemaligen Schüler der High School. Sollte dies bestätigt werden, wäre der Schüler illegal an die Schusswaffe gelangt. Denn auch unter den vergleichsweise laxen Waffengesetzen von Texas dürfte diese frühestens im Alter von 18 Jahren legal erworben werden.

Im Internet tauchten Bilder auf, die den mutmaßlichen Schützen mit einem schwarzen T-Shirt und der Aufschrift „Born to Kill“ zeigen. Eine weitere Person von Interesse sei in Gewahrsam, sagte Sheriff Gonzalez. Experten der Polizei fanden in der Schule und in der Nähe Sprengsätze. Sie wurden gesichert und von Sprengstoffexperten untersucht. Der Amoklauf erfolgte am letzten Tag nach einer Reihe von Prüfungen, die über eine Aufnahme an ein College entscheiden. 1500 Schüler lernen an der Einrichtung. dpa