Zehn Wanderer tot

Civita.In einer Schlucht in Süditalien sind mindestens zehn Ausflügler von Wassermassen überrascht und in den Tod gerissen worden. Am Tag nach dem Unglück bei Civita in der Region Kalabrien fanden die Retter nach Angaben des Zivilschutzes drei junge Männer lebend und in guter Verfassung. Damit gebe es „zu 99,9 Prozent“ keine Vermissten mehr, sagte Umweltminister Sergio Costa gestern nahe der Unglücksstelle. Die Suche im trüben Wasser ging trotzdem weiter.

Denn der Zugang zur 13 Kilometer langen Schlucht, in der sich die Felswände bis zu 400 Meter hochziehen, ist stellenweise einfach und wird nicht kontrolliert. Man könne nicht ausschließen, dass Wanderer ohne offiziellen Touristenführer unterwegs seien, sagte eine Sprecherin des Zivilschutzes. Die Raganello-Schlucht liegt im malerischen Nationalpark Pollino. Kenntnisse über betroffene deutsche Staatsangehörige lagen dem Auswärtigen Amt in Berlin gestern nicht vor.

„Das Wasser hat alles mitgerissen, was es finden konnte, leider auch Menschen“, sagte Domenico , der für die italienische Vereinigung der Bergführer Exkursionen führt. Gioiadpa

