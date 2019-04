Zehneinhalb Jahre Haft für Pflegeoma

Heilbronn.Zwei Fotos gingen einem im Verfahren um den gewaltsamen Tod eines Siebenjährigen nicht mehr aus dem Kopf, erzählt der Vorsitzende Richter. Auf dem ersten sei das Kind im Schlafanzug zu sehen: „Es zeigt einen fröhlich dreinschauenden Jungen.“ Das zweite Foto wird die Polizei Stunden später machen: Leblos liegt der Junge auf dem Boden, seine Mutter hat den Arm um ihn gelegt, versucht, ihn zu wärmen. Das Kind ist da bereits mehrere Stunden tot – umgebracht hat ihn die Frau, die auf den Jungen seit dessen früher Kindheit immer wieder aufpasste und die er „Oma Elisabeth“ nannte.

Er „musste sterben, ohne dafür den geringsten Grund oder Anlass zu liefern“, erklärt der Vorsitzende Richter Roland Kleinschroth am Landgericht Heilbronn. Wegen Totschlag wird die 70-Jährige gestern zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Eltern des getöteten Jungen bemühen sich, im Gerichtssaal die Fassung zu wahren. Als es um den Morgen des 28. April geht, um den Moment, als jenes Polizeifoto entstand, legt der Vater den Arm um seine Frau. Der Richter fährt fort: Weder Ärzte noch Polizisten hätten damals in Künzelsau gleich Kraft und Mut gefunden, die Mutter von der Leiche ihres Sohns zu trennen.

Die Angeklagte übernahm im Prozess zwar die Verantwortung für die Gewalttat – die Frage, wie und warum es dazu kam, beantwortete sie nicht. Für das Gericht lieferte ein Kernspintomograf einen Teil der Antwort: Veränderungen im Gehirn deuteten auf eine depressive Erkrankung hin – eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit sei demnach nicht auszuschließen.

„Ich will meine Ruhe“

Der Richter spricht von einem Motivbündel. Die Angeklagte sei überlastet und aufgewühlt gewesen. In ihren Gedanken häufte sie mitunter alltägliche Probleme an und steigerte sich hinein. Der Junge, der wie schon häufig zuvor bei ihr übernachtete, lag zu diesem Zeitpunkt unruhig neben ihr im Bett, brachte sie um den Schlaf, wie der Richter ausführt. „Das Motiv war: Mir ist grad alles zu viel, ich will meine Ruhe.“

Mindestens drei Minuten schnürte die Frau dem Jungen die Luft ab. Der Richter dreht eine Sanduhr um, macht den Zeitraum spürbar. Nach etwa einer Minute habe der Körper angefangen zu krampfen, sagt Kleinschroth. „Ausgeschlossen, dass das jemand macht, der nicht mehr weiß, was er tut.“ Es bestehe nicht der geringste Zweifel daran, dass die ausgebildete Krankenschwester den Jungen vorsätzlich tötete. Damit wendet sich der Richter gegen die Auslegung der Verteidigerin, die auf einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung plädierte.

Der Anwalt der Eltern, die als Nebenkläger auftraten, forderte wie der Staatsanwalt eine Verurteilung wegen Mord. Er erklärte in seinem Schlussvortrag: Die beiden hätten Antworten finden wollen, um verarbeiten zu können. Zum Auftakt vor mehr als vier Monaten hatte sich die Mutter schluchzend an die Pflege-oma gewandt: „Lass uns nicht zurück in dem schwarzen Loch.“

„Ich finde keine Worte für das, was passiert ist“, sagte die Angeklagte in ihrem letzten Wort. Erst am Ende des Prozesses hatte sie begonnen, auszusagen – und verstrickte sich in Widersprüche. Sie konnte oder wollte sich nicht mehr erinnern, befand der Richter. „Natürlich wären Sie die Einzige gewesen, die uns alles hätte erzählen können“, wendet sich der Richter an die Angeklagte. „So richtig verstehen wird das alles sowieso niemand.“

