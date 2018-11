Zehntausende fliehen vor den Flammen

Los Angeles.Während die zerstörerischen Brände in Kalifornien weiter lodern, wird bereits das Ausmaß der Katastrophe deutlich: In Paradise im Norden des Staates misslang vielen Menschen die Flucht aus dem Feuer. Mindestens 23 Menschen starben im sogenannten „Camp“-Feuer in der ländlichen Region, wie die Feuerwehr in Butte County in der Nacht zu gestern mitteilte.

Weitere Opfer werden in den ausgebrannten Häuserruinen befürchtet, Dutzende Menschen werden noch vermisst. Auch im Süden des Bundesstaates, 800 Kilometer von Paradise entfernt, gab es Todesopfer. Zwei verbrannte Leichen seien in dem Küstenort Malibu in einem Fahrzeug gefunden worden, sagte Polizeichef John Benedict vom Bezirk Los Angeles.

Malibu komplett evakuiert

In dem Horrorszenario im Norden und im Süden des „Goldenen Staates“ sind Zehntausende Menschen auf der Flucht vor Flammen. Doch am Samstag gab es auch einen Lichtblick: Bei abflauenden Winden gelang es den Löschteams, die massiven Brände wenigstens ansatzweise einzuzingeln. Mehr als 4000 Feuerwehrleute waren allein im Raum um Paradise im Einsatz. Dort konnten sie die Flammen in der Nacht zu gestern zu 20 Prozent eindämmen.

Die Gefahr ist bei Weitem nicht gebannt. Mehr als 6450 Wohnhäuser sind den Flammen seit Donnerstag zum Opfer gefallen, rund 15 000 Gebäude sind weiterhin bedroht. Damit zählt die Feuerkatastrophe in Paradise zu den schlimmsten Flächenbränden in der Geschichte des Westküstenstaates. Das Ausmaß der Zerstörung sei kaum zu beschreiben, sagte die Bürgermeisterin der kleinen Gemeinde dem US-Sender CNN. Das Feuer hat Kirchen, Geschäfte, Schulen und Restaurants dem Erdboden gleichgemacht.

In Südkalifornien riefen die Behörden Bewohner in den Gefahrenzonen erneut dazu auf, Räumungsbefehle zu befolgen. „Haltet euch von Malibu fern“, warnte der Bürgermeister des Promi-Ortes. Dutzende Häuser seien abgebrannt, die Lage sei weiter gefährlich. Malibu und Nachbarorte am Nordrand von Los Angeles sind komplett evakuiert worden. Das sogenannte „Woolsey“-Feuer verkohlte dort bis Samstagabend eine Fläche von mehr als 280 Quadratkilometern. Viele Prominente haben an der Küste und in dem angrenzenden Hügelland teure Villen – unter anderem der deutsche Moderator Thomas Gottschalk, dessen Anwesen bei dem Feuer zerstört wurde. Er habe in Deutschland gerade eine Benefiz-Gala für Kinder moderiert, als er es erfahren habe, sagte Gottschalk. Seine Frau sitze nun in einem Hotelzimmer „und hat mir gesagt, ich soll mich jetzt um meinen Job kümmern“. Gottschalk ist seit 1990 in Kalifornien ansässig, seine letzte Nachbarin war Popstar Miley Cyrus.

Empörung über Trump

US-Präsident Donald Trump warf den Behörden in Kalifornien unterdessen Missmanagement vor und drohte dem von Demokraten regierten Staat mit dem Entzug von Bundesmitteln. „Es gibt keinen Grund für diese massiven, tödlichen und teuren Feuer in Kalifornien außer dem schlechten Forstmanagement“, schrieb Trump auf Twitter.

Der Verband der Feuerwehrleute in Kalifornien reagierte empört. Trump habe eine „uninformierte politische Drohung gegen die unschuldigen Opfer dieser verheerenden Feuer“ ausgesprochen. Dies sei ein „schmählicher“ Angriff auf die Feuerwehrleute, die ihr Leben riskierten. Stunden später drückte der Präsident Feuerwehrleuten und Betroffenen sein Mitgefühl aus. „Die Zerstörung ist katastrophal. Gott schütze alle“, schrieb er. Gestern schwenkte Trump aber wieder um und erklärte, mit einem vernünftigem Forstmanagement seien zerstörerische Feuer wie das in Kalifornien zu stoppen.

