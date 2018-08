Zeitumstellung vor dem Aus?

Anzeige

Brüssel.Sommerliche Gefühle das ganze Jahr? Selten hat ein Thema die EU-Bürger so elektrisiert wie die Frage, ob auch künftig die Uhren im März und Oktober vor- und wieder zurückgestellt werden sollen. Wer mitreden will, kann dies noch bis morgen tun. Dann endet die Befragung der Europäischen Kommission. Es ist ein Rhythmus, bei dem jeder mit muss: Seit 1996 stellen die EU-Staaten zwei Mal im Jahr die Uhren um – in Deutschland sogar schon seit 1980. Wie lange noch? Das hängt entscheidend von der Umfrage ab, die die europäische Verwaltung noch bis morgen im Internet durchführt. Der Ansturm ist gewaltig. Nur wenige Stunden, nachdem die Kommission Anfang Juli die Aktion gestartet hatte, gingen die Server erst einmal in die Knie.

Für und Wider spaltet

Von rund einer Million Bürger, die sich zu Wort gemeldet haben, war Anfang August die Rede – der Trend halte seither an, heißt es in Brüssel. Nur in welche Richtung die Stimmung geht, wollte kein offizieller Vertreter bisher sagen. Dabei lassen sich erste Meinungsbilder aus anderen Umfragen erschließen: In Österreich scheint es eine Mehrheit für die gegenwärtige Lösung mit Normal- und Sommerzeit zu geben. Dagegen rechnen Experten mit einer Mehrheit von vielleicht 75 Prozent für eine ewige Sommerzeit aus Deutschland – entsprechende frühere Umfragen hatten einen vergleichbaren Prozentsatz ergeben. Die Regierungen Litauens und Estlands haben sogar schon offiziell mitgeteilt, dass sie von der normalen Zeit während der Wintermonate weg wollen. Wer das Formular der EU-Verwaltung im Internet aufruft, muss sich zwar mit Namen und persönlichen Angaben identifizieren, um Mehrfach-Voten zu verhindern.

Allerdings kann der Nutzer auf einer anonymisierten Behandlung der Daten bestehen. Erst dann darf der mündige EU-Bürger ausführlich darstellen, ob er die gegenwärtige Regelung weiter beibehalten möchte. Entscheidet er sich dagegen, wird er nach seiner Präferenz für die winterliche Normalzeit oder die Sommerzeit gefragt. Das Ergebnis hat zwar keinerlei verbindliche Rechtskraft, dürfte aber doch erheblichen Einfluss auf die Stellungnahme der Kommission haben, die diese anschließend den Mitgliedstaaten sowie dem EU-Parlament vorlegt. Das Für und Wider spaltet nicht nur die Bürger und EU-Politiker. Auch Wissenschaftler meldeten sich zu Wort. Der Biologe Peter Spork, Autor des Buches „Wake up“, sagt zur Uhrenumstellung, sie trage „in einer übermüdeten Gesellschaft zusätzlich zur Erschöpfung bei“.