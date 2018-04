Zerstückelter Rentner in Tiefkühltruhe: Urteil erwartet

Anzeige

Der 56-Jährige hat den Mordvorwurf bestritten. Er will den Witwer tot in dessen Wohnung in Prenzlauer Berg gefunden, zerteilt und in einer eigens angeschafften Kühltruhe versteckt haben. Mit dem Geld des Rentners habe er seine Spielsucht finanziert, erklärte der 56-Jährige im Prozess. Die Anklage lautet unter anderem auf Mord aus Habgier, Heimtücke und zur Ermöglichung einer anderen Straftat.