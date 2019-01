Zeuge: Alarm war defekt

Berlin.Wurde der Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum durch Sicherheitsmängel begünstigt oder gar ermöglicht? Das Landgericht Berlin hat gestern dazu einen ersten Zeugen befragt. Der Einbruch gelang über ein Fenster, dessen Alarmsicherung defekt war, erklärte der für Sicherheit zuständige Mitarbeiter der Staatlichen Museen zu Berlin.

Die Öffnungs- und Verschlussüberwachung sei für mehrere Tage deaktiviert gewesen. Bereits seit 2014 habe es immer wieder technische Probleme mit dem Fenster im zweiten Stock gegeben.

Vier junge Männer sollen in der Nacht zum 27. März 2017 die wagenradgroße Münze „Big Maple Leaf“ mit einem damaligen Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro gestohlen haben. Die Beute ist bis heute verschwunden. Ermittler vermuten, dass die Münze zerstückelt und Stück für Stück verkauft wurde. Den Angeklagten wird gemeinschaftlicher Diebstahl in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Sie äußerten sich zum Prozessauftakt vergangene Woche nicht.

Nach den Worten des 64-jährigen Zeugen sind an dem Fenster einer Herren-Umkleidekabine etwa eine Woche vor der Tat Schäden festgestellt worden. Eine vor dem Fenster montierte Sicherheitsscheibe sei gesplittert und ein Bolzen gelockert gewesen. „Ich gab es mit Dringlichkeit an die zuständige Fachabteilung.“ Drei der mutmaßlichen Täter sollen laut Anklage über das Fenster in der Herren-Umkleidekabine eingestiegen sein. Sie hätten dann eine Vitrine zertrümmert und das Goldstück mit Rollbrett, Seil und Schubkarre zu einem Fluchtwagen geschafft. dpa

