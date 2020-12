Zimmer gegen Sex vermietet

München.Eine 28-jährige Frau sucht in München ein Zimmer und reagiert auf die Anzeige eines Mannes, der einen Raum in seiner Wohnung anbietet. Der Haken: Er soll in Aussicht gestellt haben, dass in dem Zimmer Frauen sexuelle Dienste anbieten könnten. Die drogenabhängige Frau zieht dennoch ein.

Seit Dienstag muss sich der 58-jährige Mann vor dem Landgericht München I verantworten. Laut Anklage wurde die Frau von ihm so unter Druck gesetzt, dass sie sich zum Sex gezwungen fühlte. Außerdem soll sie sich auf sein Drängen prostituiert haben, um die Miete zahlen zu können. Auch zwei Mädchen im Alter von damals 15 und 17 Jahren mit teils massiven finanziellen und psychischen Schwierigkeiten sowie Drogenproblemen soll der Angeklagte zur Prostitution in seiner Wohnung oder seinem Auto gedrängt haben. An der Älteren habe er sich auch selbst vergangen.

Auch Freier auf der Anklagebank

Die Anklage wirft dem Mann unter anderem Vergewaltigung, Missbrauch Jugendlicher und Zwangsprostitution vor. Der Stahl- und Betonbauer hört den Ausführungen der Staatsanwaltschaft am Dienstag mit gesenktem Kopf zu, weist aber zu Prozessbeginn die Vorwürfe teilweise zurück. Er habe keine der Frauen vergewaltigt, überhaupt habe er keinen sexuellen Kontakt zu einer von ihnen gehabt. Auch habe er sie nicht zur Prostitution gedrängt – räume aber ein, dass sie zum Teil unter seiner Organisation in der Wohnung Freier empfangen hätten: „Ich bin da wo reingerutscht.“

In dem Prozess sitzt auch einer der Freier der damals 15-Jährigen auf der Anklagebank. Dem 43-Jährigen wird zur Last gelegt, mehrfach Sex mit ihr gehabt zu haben. In dem Verfahren sind noch neun weitere Verhandlungstage angesetzt. dpa

