Zimmer in „Downtown Abbey“ zu mieten

London.Zwei Fans von „Downton Abbey“ können Ende November für eine Nacht in dem Anwesen übernachten, in dem die britische Kultserie gedreht wurde. Kurz vor dem Start des Kinofilms am Donnerstag ist der Drehort Highclere Castle nun bei Airbnb gelistet. Das Schloss verfüge über 300 Zimmer voller historischer Details, heißt es auf der Webseite. Außerdem würden die Gäste zu einem Dinner mit den Besitzern, dem Grafen und der Gräfin von Carnarvon, geladen. Zur Buchung benötigen Interessenten ein Airbnb-Profil und müssen sich zu ihrer Leidenschaft für „Downton Abbey“ bekennen. Freigeschaltet wird die Seite am 1. Oktober, 13 Uhr. Ein Preis wurde noch nicht angezeigt. Auf dem Bild ist Jim Carter als Butler Charles Carson in einer Szenes des Films „Downtown Abbey“ vor dem Anwesen zu sehen. dpa (Bild: dpa)

