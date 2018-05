Zoe Saldana enthüllt Hollywood-Stern mit James Cameron

Anzeige

Die Schauspielerin, die in der Dominikanischen Republik und in New York aufwuchs, erinnerte an ihren ersten Besuch in Hollywood, als sie auf dem «Walk of Fame» die Sterne von Action-Stars wie Arnold Schwarzenegger, Bruce Lee und Sylvester Stallone bewundert habe. Sie habe hart daran gearbeitet, sich den Traum von einer Schauspielkarriere zu erfüllen, sagte die dreifache Mutter.

In ihrer «Guardians of the Galaxy»-Rolle als grünhäutige Kämpferin Gamora ist Saldana derzeit in dem Superhelden-Streifen «Avengers: Infinity War» in den Kinos zu sehen. Cameron holt die Schauspielerin für seine «Avatar»-Fortsetzungen erneut als blauhäutige Neytiri vor die Kamera. Es sind vier 3D-Fantasy-Folgen geplant, die erste soll im Dezember 2020 anlaufen.