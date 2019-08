Zoll entdeckt Kokain

Hamburg.Erfolgreiche Zeiten für den Hamburger Zoll: Nach dem Rekordfund von 4,5 Tonnen Kokain im Hafen Anfang August (wir berichteten) wurden bei der Durchsuchung eines Containerschiffs weitere 1,5 Tonnen des Rauschgifts entdeckt, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Demnach hatte das Kokain einen Straßenverkaufswert von 350 Millionen Euro.

Die Drogen waren in 64 Sporttaschen versteckt. „Der Container mit Tabakkartons wurde in Rio Grande, Brasilien, geladen und sollte wiederum in Antwerpen gelöscht werden“ sagte ein Zoll-Sprecher.

Die 1,5 Tonnen Kokain wurden mit dem Rekordfund von 4,5 Tonnen vernichtet. Die 4,5 Tonnen Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund einer Milliarde Euro waren das größte jemals einzeln in Deutschland sichergestellte Rauschgift-Volumen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.08.2019