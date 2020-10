Zoll stellt Corona-Maske aus Krokodilleder sicher

Speyer.Eine Covid-19-Maske aus Krokodil-Leder hat der Zoll bei der internationalen Frachtstation in Speyer sichergestellt. Das Päckchen kam nach Angaben der Beamten aus den USA und sollte einen Empfänger in Berlin erreichen. Auf der Zollinhaltserklärung stand, dass es sich um eine "Face Mask" handele. Ein routinemäßiger Check ergab, dass sich in der Postsendung eine Covid-19-Maske aus Krokodilleder befand. Krokodile sind durch den internationalen Handel bedroht und werden deshalb vom Washingtoner Artenschutzabkommen besonders geschützt. Der Handel mit diesen Tieren sowie allen daraus erzeugten Produkten ist nach Angaben der Zollbehörde nur mit den entsprechenden Genehmigungen möglich. Die Einfuhrgenehmigung des Bundesamts für Naturschutz lag der Postsendung nicht bei. Damit ist die Einfuhr der Krokodil-Maske nicht möglich - auch nicht zu privaten Zwecken. Ob den Berliner Paketempfänger straf- oder bußgeldrechtliche Konsequenzen erwarten, entscheidet nun das Bundesamt für Naturschutz.

Bei der Internationalen Frachtstation Speyer werden Postsendungen, die auf dem Landweg über Spanien, Portugal, Frankreich und die Schweiz nach Deutschland kommen sowie Postsendungen aus den USA überprüft. Die Zollverwaltung überwacht die Ein- und Ausfuhr von geschützten Tieren und Pflanzen beziehungsweise Teile oder Erzeugnisse daraus, nach den Bestimmungen des Artenschutzes sowohl bei gewerblichen Sendungen als auch im Reiseverkehr. Werden artengeschützte Tiere oder Pflanzen ohne die erforderlichen Dokumente ein- oder ausgeführt, werden sie vom Zoll beschlagnahmt. Das Krokodil unterliegt - je nach Art - mindestens dem Schutzstatus nach Anhang II des Washingtoner Artenschutzübereinkommens. Dadurch ist eine Einfuhr aus einem Nicht-EU-Staat ohne Einfuhrgenehmigung des Bundesamts für Naturschutz ausgeschlossen. Mit WISIA-online (Wissenschaftliches Informationssystem zum Internationalen Artenschutz, eine Artenschutzdatenbank des Bundesamts für Naturschutz) können Interessierte schnell und einfach recherchieren, welche Tier- und Pflanzenarten nach den in Deutschland geltenden Artenschutzregelungen geschützt sind.

