Zoos für Artenvielfalt?

Hamburg.Zoologische Gärten können einen Beitrag zum Erhalt der Insektenvielfalt leisten. Das zeigt eine am Montag in Hamburg vorgestellte Studie zur Wildbienen- und Wespenfauna des Tierparks Hagenbeck. Unter anderem wurden dort die Wald-Pelzbiene (Anthophora furcata), die Glockenblumen-Sägehornbiene (Melitta haemorrhoidalis) und die Belgische Stielgrabwespe (Mimumesa bruxellensis) nachgewiesen. „Selbst Wildbienen-Experten haben mit diesen herausragenden Funden nicht gerechnet“, teilte die Deutsche Wildtier Stiftung mit. Allein der Nachweis der Belgischen Stielgrabwespe sei eine Sensation. „Es war bisher nicht bekannt, dass die kleine, schwarz-rot gefärbte Grabwespe überhaupt in Hamburg vorkommt.“

In der Studie wurde den Angaben zufolge ein Jahr lang die Wildbienen- und Wespenfauna auf dem Gelände des Tierparks und auf den für die Futterproduktion bewirtschafteten Wiesen untersucht. Insgesamt leben auf den Flächen demnach 145 zum Teil hochbedrohte Arten. dpa

