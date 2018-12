Zu langes Verfahren

Brandenburg/Havel.Ein dieses Jahr wegen Mord verurteilter Mann ist in Brandenburg aus der Untersuchungshaft entlassen worden – Grund sind Verzögerungen in seinem Strafverfahren. Die Begründung der Entscheidung sei nun an die Prozessbeteiligten versandt worden, hieß es gestern vom Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg.

Der Mann aus Stahnsdorf bei Berlin war im Februar vom Landgericht Potsdam wegen Mord an seiner Ehefrau zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Am Donnerstag kam er nach einem Jahr und neun Monaten in Haft auf freien Fuß.

Absichtlich gegen Baum

Das Urteil habe erst nach viereinhalb Monaten rechtskräftig zugestellt werden können, weil das Protokoll der Hauptverhandlung verspätet unterzeichnet worden sei, hieß es. Dadurch sei das Revisionsverfahren verzögert worden und die Fortdauer der Untersuchungshaft unverhältnismäßig – obwohl der Mann weiterhin verdächtig sei, die Tat begangen zu haben. Eine nicht nur kurzfristige Überlastung des Gerichts könne kein Grund für die Anordnung der Haftfortdauer sein.

Nach Überzeugung des Landgerichts ist der Mann im Dezember 2015 absichtlich mit seiner Frau im Auto gegen einen Baum gefahren. Während der damals 63-Jährige schwer verletzt überlebte, starb die 57-Jährige. Das Gericht ging davon aus, dass der Mann sich selbst und seine Frau umbringen wollte. dpa

