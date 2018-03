Zu laute Seelöwen?

Anzeige

Köln.Krach um die Seelöwen im Kölner Zoo: Weil sich eine Anwohnerin in ihrer Nachtruhe gestört fühlt, wird die Lautstärke der Tiere nun von den Behörden geprüft. Derzeit würden Messungen ausgewertet, sagte ein Sprecher der Bezirksregierung gestern. Falls die Tiere tatsächlich zu laut seien, werde überlegt, welche Maßnahmen der Zoo dagegen ergreifen könnte. Mehrere Medien hatten über die Beschwerde der Frau bei der Stadt Köln berichtet.

Kameras sollen Aufschluss geben

Der Zoo kann sich nicht erklären, was seine fünf kalifornischen Seelöwen zu nächtlicher Stunde Lautes treiben sollen. „Es sind Tiere. Man wohnt neben dem Zoo – da trompetet mal der Elefant“, sagte ein Zoosprecher. Der Tierpark in Köln will jetzt eine Kamera installieren, um dem Lärmproblem auf den Grund zu gehen. dpa