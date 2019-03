Zu teuer: Skandalumwitterter „Mondbrief“ ist Ladenhüter

Leinfelden-Echterdingen.Mit der Aussicht auf ein lukratives Geschäft wurden 100 Briefe mit der Apollo-15-Mission heimlich zum Mond geschickt – 48 Jahre später möchte aber niemand 22 000 Euro für ein Exemplar zahlen. Das Auktionshaus Eppli, das gestern einen der „Mondbriefe“ in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart versteigern wollte, hatte den Startpreis als sportlich bezeichnet. Aber es handle sich um eine Weltrarität, so eine Sprecherin. Drei Astronauten hatten die Briefe ohne Genehmigung der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit zum Mond genommen. Dafür ließen sich Davis Scott, Alfred Worden und James Irwin wohl bezahlen. Ein deutsch-amerikanischer Händler habe den Deal eingefädelt. Die Astronauten durften nach Bekanntwerden des Geschäfts nicht an der nächsten Mission teilnehmen. dpa (Bild: dpa)

