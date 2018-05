Züge rollen nach Unglück in Aichach wieder

Anzeige

Die Bahn hält Stellwerke wie in Aichach für robust und verlässlich. Der Fahrgastverband Pro Bahn forderte unterdessen mehr Investitionen in das Schienennetz. «Eine moderne Signaltechnik hätte das aller Voraussicht nach verhindert», sagte Verbandssprecher Karl-Peter Naumann der Deutschen Presse-Agentur. Heute gebe es bei elektrischen statt mechanischen Systemen sogenannte Gleis-besetzt-Meldungen. «Und es lässt sich dann auch nur mit großem Aufwand eine Einfahrt in das Gleis ermöglichen - im Fall einer Abschlepplok zum Beispiel», sagte der Bahnexperte weiter.

«Das Stellwerk in Aichach ist ja noch aus Kaisers Zeiten», so der langjährige Bundesvorsitzende des Verbandes. Dort würden die Gleise noch mechanisch und nicht elektrisch gesteuert. «Wir finden solche Stellwerke noch relativ häufig. Da muss man letztlich der Politik einen Vorwurf machen, dass sie nicht gesagt hat, wir investieren das Geld in moderne Sicherheitstechnik bei der Bahn und nicht nur auf der Straße.»