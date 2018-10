Zug rast in Menschen

Amritsar.Während eines religiösen Hindu-Festes in Indien ist ein Zug in eine Menschenmenge auf den Schienen gefahren und hat mindestens 60 Gläubige getötet. Unter den Opfern sollen auch Kinder sein. „Nach allem, was wir bisher wissen, starben 60 Menschen bei dieser Tragödie“, sagte ein Beamter der Bahnpolizei. „50 weitere wurden schwer verletzt, die Zahl der Toten könnte daher noch steigen.“

Das Unglück geschah gestern in der Nähe der Stadt Amritsar im Bundesstaat Punjab im äußersten Norden Indiens. „Viele Leute sind aus der Menge in Richtung Gleise geeilt und wurden von dem Zug zerquetscht“, zitiert die Nachrichtenagentur Ani einen anderen Sprecher.

Dämonen-Bildnisse verbrannt

Etwa 500 bis 700 gläubige Hindus hatten laut dem Sender „Times Now News“ das Fest Dussehra gefeiert. Dabei werden Bildnisse des Dämonenkönigs Ravana verbrannt. Ein regionaler Eisenbahnvertreter sagte, Zuschauer hätten die Zeremonie von den Gleisen aus verfolgt und seien dabei erfasst worden. Die Rede war auch von laut explodierenden Knallern, weswegen die Menschen den herannahenden Zug nicht hören konnten.

Auf einem von der Agentur Ani verbreiteten Video ist ein Zug zu sehen, der schnell an einer Menschenmenge vorbeifährt. Außerdem ist lautes Knallen zu hören. Laut dem Sender NDTV sagte ein Augenzeuge: „Die Verwaltung und das Dussehra-Kommitee sind schuld, sie hätten Alarm schlagen sollen, als sich der Zug näherte“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018