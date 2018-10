Zusammenarbeit mit Polen

Berlin.Deutschland und Polen wollen eine Arbeitsgruppe zum Umgang mit Wölfen einrichten. Das beschlossen Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und ihr polnischer Amtskollege Henryk Kowalczyk gestern in Neuhardenberg (Brandenburg). Wie die Arbeitsgruppe besetzt werden soll und was im Detail ihre Aufgaben sind, sei noch offen. Tierschützer sprechen sich für ein gemeinsames Monitoring aus, da manche Rudel die Landesgrenzen überqueren. Seit einigen Jahren breiten sich Wölfe in Deutschland wieder aus, immer wieder reißen sie Nutztiere. Es gibt Streit darüber, ob ihr Schutzstatus gelockert werden sollte, um ihre Ausbreitung zu begrenzen. Am Dienstag hatten Wölfe nahe Förstgen eine Herde mit Schafen und Ziegen angegriffen und Dutzende Tiere getötet. dpa

