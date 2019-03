Zuständigkeitals Problem

Düsseldorf.Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) will, dass bundesgesetzliche Konsequenzen aus dem Missbrauchs- und Behördenskandal von Lügde gezogen werden. Die Doppelzuständigkeit der Jugendämter im NRW-Kreis Lippe und im niedersächsischen Hameln-Pyrmont sei nicht hilfreich gewesen, stellte Stamp gestern in einem Bericht an den Familienausschuss des Düsseldorfer Landtags fest. Bei der Reform des Sozialgesetzbuches setze sich NRW dafür ein, bisherige Zuständigkeiten auf den Prüfstand zu stellen.

Das Jugendamt Hameln hatte dem hauptverdächtigen arbeitslosen Dauercamper Anfang 2017 die Pflegeerlaubnis für ein Kindergartenkind übertragen. Hinweise auf sexuell übergriffiges Verhalten waren zwar in die Akten aufgenommen, aber nicht berücksichtigt worden. Derzeit ist rechtlich das Jugendamt für die Pflegeerlaubnis zuständig, in dessen Bereich die Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Der tausendfache sexuelle Missbrauch geschah aber auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde. Die Doppelzuständigkeiten hätten „eine eindeutige Verantwortungsübernahme nicht befördert“, bilanzierte Stamp. dpa

