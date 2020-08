Zwei Banken überfallen

Berlin.Zwei Banken sind am Dienstagvormittag in Berlin überfallen worden. In beiden Fällen soll es sich nach Angaben der Polizei um jeweils einen Täter handeln, der unerkannt flüchtete. Menschen wurden bei den Überfällen in der Hauptstraße in Schöneberg und am Kurfürstendamm in Charlottenburg nicht verletzt. Bei der ersten Tat erbeutete der Räuber Geld. Wie hoch die Summe war, sagte die Polizei nicht. In beiden Fällen traf es Filialen der Commerzbank.

Zuletzt gab es Anfang August einen Überfall auf eine Bank am Bundesplatz. Einige Tage zuvor hatten Räuber versucht, einen Geldboten in einer Bankfiliale am Hermannplatz zu überfallen. Die Polizei prüfte, ob Hinweise zu kriminellen Mitgliedern arabischstämmiger Clans führen, die mehrfach Überfälle auf Geldtransporte und Kaufhäuser und Einbrüche in Banken verübten. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020