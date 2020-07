Zwei bis drei Schmatzer täglich

Berlin.Es gibt Gute-Nacht-Küsse, Liebes-Küsse und richtig feuchte Schmatzer. Manchmal kriegt man auch eine Art Kuss vom Hund, wenn er übers Gesicht schleckt. Und man kann noch mehr über Küsse lernen. Am 6. Juli gibt es sogar den Internationalen Tag des Kusses.

Denn Küsse sind wichtig – auch für Kinder. Wenn man etwa eine schlechte Note bekommen hat oder Streit mit einem Freund hatte, können sie helfen. Mit Küssen und Umarmungen von den Eltern fühlt man sich vielleicht wieder ein bisschen besser, erklärt der Kussexperte Wolfgang Krüger.

Eines ist dabei jedoch sehr wichtig: „Küssen ist etwas, was uns sehr nahe kommt, weil es auch das Gesicht betrifft. Da muss der andere zustimmen“, sagt der Experte. Man bestimmt selbst, ob man küssen will oder nicht! Wenn man mal keine Lust auf einen dicken Schmatzer von Oma hat, ist das auch völlig in Ordnung.

Insgesamt wird richtig viel geküsst. Wenn man alle Küsse der Welt zusammenzählt und auf alle Menschen verteilt, bekäme jeder Mensch pro Tag etwa zwei bis drei. In manchen Gegenden der Welt küssen sich die Menschen aber nicht so, wie wir es kennen. Fachleute haben herausgefunden, dass es in vielen Ländern zum Beispiel keine Liebes-Küsse gibt. Damit sind eindringliche Küsse zwischen Paaren gemeint. In Teilen der Kontinente Afrika und Amerika küsst man sich so zum Beispiel sehr selten. dpa

