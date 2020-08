Zwei Länder beim Essen verbinden

2 Fotos ansehen Samer Hafez ist der Besitzer des Restaurants „Aleppo“ in Berlin. © dpa

Berlin.Sie fühlen sich in ihrer Heimat nicht mehr sicher und beschließen, in andere Länder zu gehen. So machen es Tausende Menschen jedes Jahr. Manche von ihnen entscheiden sich, nach Deutschland zu kommen. Vor fünf Jahren zogen besonders viele zu uns. Darunter waren auch Menschen aus Syrien. Deshalb ist es heute einfach, in Deutschland etwas von Syrien mitzubekommen.

Vielleicht hast du zum Beispiel schon mal arabische Schriftzeichen gesehen. Arabisch ist eine der Sprachen, die in Syrien gesprochen wird. Die Schriftzeichen sind geschwungen und haben Punkte oben und unten. Wenn dich das Essen aus Syrien interessiert, kannst du es auch mal probieren. „In der syrischen Küche benutzt man ganz viele Gewürze und verschiedenes Fleisch“, erklärt Samer Hafez. Er hat ein syrisches Restaurant in Berlin und bringt als Caterer Essen zu Veranstaltungen.

Angefangen hat alles, als er seine deutschen Freunde zum Essen eingeladen hat. Davon waren alle so begeistert, dass Herr Hafez sein Catering und später auch das kleine Restaurant gegründet hat. Genau das gefällt ihm am besten: Leuten in Deutschland syrisches Essen zu zeigen. „Manche haben am Anfang Angst und wollen es nicht probieren. Aber später sind sie begeistert!“

Im Restaurant hängen Bilder aus Syrien und wenn Gäste sich interessieren, erzählt Hafez über das Land. Was man seiner Meinung nach probieren sollte: Maqluba, ein arabisches Reisgericht mit Auberginen, Mandeln und Cashewkernen. dpa

