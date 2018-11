Zwei Männer noch gesucht

Freiburg.Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg sind die acht Festgenommenen weiter in Untersuchungshaft. Die vor rund einem Monat verhängten Haftbefehle blieben wegen des dringenden Tatverdachts in Kraft, sagte gestern eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Freiburg. Gegen die Männer, die Ende Oktober festgenommen wurden, werde weiter ermittelt. Zudem suche die Polizei noch immer nach zwei Unbekannten, von denen nach der Tat Körperspuren gefunden wurden. Diese Spuren konnten bislang keinen bestimmten Personen zugeordnet werden, sagte ein Sprecher.

Tat im Oktober

Mitte Oktober war den Ermittlern zufolge eine 18-Jährige in Freiburg nach einem Discobesuch von mehreren Männern vergewaltigt worden. Bei den acht Verdächtigen handelt es sich um sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und einen 25-jährigen Deutschen. Hauptbeschuldigter ist ein inzwischen 22-jähriger Syrer. Er gilt als Intensivtäter. dpa

