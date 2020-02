Zwei Patienten im Iran gestorben

Ein Bus wird inspiziert bevor Quarantäne-Passagiere vom Kreuzfahrtschiff in Yokohama von Bord gehen. © dpa

Yokohama/Peking/Teheran.Nach zweiwöchiger Virus-Quarantäne sind am Mittwoch die ersten 443 der noch knapp 3000 auf dem Kreuzfahrtschiff in Japan verbliebenen Menschen an Land gegangen. Die Ausschiffung sollte mindestens drei Tage dauern. Zur ersten Gruppe gehörten viele ältere Passagiere, darunter mindestens ein Deutscher.

Für Aufsehen sorgte die Ankündigung Chinas, aus Protest gegen einen als beleidigend empfundenen Meinungsbeitrag im „Wall Street Journal“ – „China ist der wahre kranke Mann Asiens“ – drei Korrespondenten der Zeitung auszuweisen. Ihnen werde mit sofortiger Wirkung die Akkreditierung entzogen, teilte Geng Shuang, Sprecher des Außenministeriums, mit. Es ist das erste Mal in der jüngeren Geschichte der Volksrepublik, dass mehrere Korrespondenten einer internationalen Nachrichtenorganisation des Landes verwiesen werden. Der Club der Auslandskorrespondenten in China verurteilte die Ausweisung scharf. Es sei ein „extremer und offensichtlicher Versuch der chinesischen Behörden, ausländische Nachrichtenorganisationen einzuschüchtern, in dem Vergeltung gegen ihre in China ansässigen Korrespondenten geübt wird“.

Zwei Patienten im Iran sind an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion gestorben. Das gab der Leiter der Medizinischen Fakultät der Stadt Ghom am Mittwoch laut bekannt. Bei beiden war nach Angaben des Gesundheitsministeriums zum ersten Mal das Virus nachgewiesen worden. Bis jetzt hatte der Iran Berichte und Gerüchte über Covid-19-Fälle zurückgewiesen. dpa

