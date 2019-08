Zwei Stunden in der Eiskabine – Weltrekord

Wien.Der österreichische Extremsportler Josef Köberl hat mehr als zwei Stunden in einer Kabine voller Eis verbracht und damit einen Weltrekord aufgestellt. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Samstag berichtete, hielt es Köberl 2 Stunden, 8 Minuten und 47 Sekunden im Eis aus. Bei dem Rekordversuch auf dem Vorplatz des Wiener Hauptbahnhofs trug er nur eine Badehose und stand bis zum Hals in Eiswürfeln. „Mir geht es perfekt. Es wäre schon noch ein bisschen was gegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht“, sagte Köberl, nachdem er aus der durchsichtigen Kabine ausgestiegen war. dpa (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.08.2019