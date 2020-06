Zwischen Knast und Flucht

Braunschweig.Wenn das britische Mädchen Maddie tatsächlich ermordet wurde, dann führt die heißeste Spur der Ermittler derzeit zu einem Mann, der in einer Gefängniszelle in Kiel sitzt. Sein Lebenslauf weist viele Straftaten und Verurteilungen auf. Nun kommt ein schwerer Verdacht hinzu.

Portugals Algarve war für den 43-jährigen Deutschen immer schon Sehnsuchtsort. Oft wurde er auch zum Fluchtort, aber auch zum Tatort. Ob der Mann, der in Kiel hinter Gittern sitzt, neben anderen Straftaten dort einen Mord beging, ist eine offene Frage. Aber die Ermittler vermuten, dass er im Mai 2007 in dem Ferienort Praia da Luz die dreijährige Madeleine „Maddie“ McCann aus Großbritannien entführte und umbrachte. Es gibt viele Hinweise, aber die Beweiskette ist nicht geschlossen und auch hier gilt der Grundsatz der Unschuldsvermutung.

Das Lebensmuster des Mannes verwebt die so unterschiedlichen Länder Deutschland und Portugal eng miteinander. Mehrmals floh er vor der deutschen Justiz in das südeuropäische Land, wo er viele Jahre in Praia da Luz lebte. Das ist Dreh- und Angelpunkt der Ermittlungen, denn in Praia da Luz an der Algarve verschwand Maddie vor 13 Jahren. Auch der damals 30-Jährige war damals dort. Bis dahin und auch danach war sein Leben geprägt von Brüchen, Scheitern und Delikten.

Heimaufenthalt als Kind, Adoption, Hauptschulabschluss, abgebrochene Kfz-Mechanikerlehrer – so lässt es sich Gerichtsakten entnehmen. Urteile ergingen in vielen Städten, darunter in Hannover, Braunschweig, Würzburg und Niebüll. Aber auch in Portugal wurde er verurteilt, in Portimão und in Lagos.

1995 brach er seine Kfz-Mechanikerlehre ab, floh mit seiner Freundin nach Portugal, um einer Jugendstrafe von zwei Jahren zu entgehen. Das Amtsgericht Würzburg hatte ihn 1994 wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt. Als „verstockt, einsilbig“ und „sichtlich scheu“ beschrieb ein Gerichtsbeobachter den damals 17-Jährigen, wie die „Mainpost“ aus Würzburg im Rückblick auf den Prozess schrieb.

Der angeklagte Auszubildende stand wegen eines Diebstahldeliktes noch unter Bewährung, als er sich im September 1993 auf dem Spielplatz einer Gemeinde im Kreis Würzburg einem Mädchen sexuell genähert hatte. Als die Sechsjährige zu schreien begann, lief er dem damaligen Bericht zufolge davon. Sechs Monate später näherte er sich dann einer Neunjährigen und ließ vor ihr die Hosen herunter – nur drei Tage vor dem Gerichtstermin, der wegen des ersten Falls angesetzt gewesen war.

Eine problematische Kindheit mit Adoption und Heimaufenthalt, führte ein Gutachter damals an, der dem Angeklagten aber „volle Schuldfähigkeit“ attestierte. Der Strafe entging er nicht. Die Flucht in Portugal ging mit der Verhaftung und der Auslieferung nach Deutschland zu Ende. Das pädophile und auch gerichtsdokumentierte kriminelle Verhalten des jungen Mannes blieb dagegen. Nach der Haftstrafe zog er zurück nach Portugal, wohin er auswandern wollte.

Zwischen 1995 und 2007, so die Erkenntnisse des Bundeskriminalamts (BKA), lebte er mehr oder weniger dauerhaft an der Algarve, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Das BKA veröffentlichte auch Fotos von einem kleinen weißen Haus mit blauen Fensterrahmen. In Portugal hatte er immer wieder Freundinnen. Deutsche, Portugiesinnen und in einem Fall auch eine Engländerin. Ein, zwei Jahre, länger hielten die Beziehungen nicht.

Der Mann finanzierte sein Leben in Portugal als Kellner, Barkeeper, Automechaniker und -verkäufer; er sammelte und verkaufte Golfbälle und Orangen. Aber alles reichte offenbar nicht. „Er war sehr einnehmend, dominant und gesellig, er wirkte wie ein hoffnungsloser Träumer, der immer große Pläne hatte“, zitierte der „Spiegel“ einen „Weggefährten“.

Es entsteht das Bild eines geltungssüchtigen Mannes, das durch einen Prozess 2019 zumindest erhärtet wird. Da verurteilte das Landgericht Braunschweig ihn gen wegen schwerer Vergewaltigung unter Einbeziehung anderer Strafen zu sieben Jahren Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Aber das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann 2005 eine damals 72-jährige US-Amerikanerin in Praia da Luz vergewaltigte und ausraubte. dpa

