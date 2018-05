Aufgeben ist keine Option

Anzeige

Mannheim.Aufsteigen um jeden Preis. Stürmer Enis Baltaci ist bis in die Haarspitzen motiviert und will mit dem VfR Mannheim unbedingt in die Fußball-Oberliga. „Eine weitere Saison in der Verbandsliga möchte ich nicht spielen und kann ich mir nicht vorstellen“, hat der 24-Jährige ein klares Ziel vor Augen.

Trotz der 1:2-Heimniederlage gegen die SG Heidelberg-Kirchheim am Samstag dürfen die Rasenspieler weiter vom Coup träumen – auch wegen des torgefährlichen Baltaci, der zuvor beim 2:0-Erfolg gegen die SpVgg Neckarelz doppelt eingenetzt hatte. „Mit jedem Treffer steigt mein Selbstvertrauen, allmählich fühle ich mich auch wieder komplett fit“, freut sich der Stürmer.

Wieder fit nach Armbruch

In der vergangenen Saison musste der 24-Jährige lange pausieren, nach einem Oberarm-Bruch fiel Baltaci fast sieben Monate aus: „Das war eine verdammt schwierige Zeit. Ich habe mich öfter selbst gefragt, ob ich jemals wieder an meine Leistungen vor der Verletzung anknüpfen kann. Aufgeben kam für mich aber nie in Frage, dafür ist mein Kämpferherz zu groß“, blickt der Stürmer zurück auf die schwierigste Zeit seiner bisherigen Karriere.