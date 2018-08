Brisantes Derby

Anzeige

Rotieren werden beide Trainer wohl nicht. „Ich kann das bei den wenigen Alternativen ja gar nicht. Und klar ist auch: Wir wollen dieses Spiel gewinnen und eine Runde weiter“, sagt Gölz.

Sein Trainerkollege Secerli könnte zwar durchmischen, sagt aber: „In der aktuellen Situation müssen wir Selbstbewusstsein tanken. Die Partie am Mittwoch ist für uns wichtig, wir wollen alle eine Runde weiterkommen. Heddesheim ist ein gutes Team. Aber nach der Niederlage am Samstag will jeder schnell wieder Siege einfahren.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.08.2018