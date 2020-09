„Dieses Derby ist immer voller Emotionen“

Mannheim.Beide Teams gelten als Top-Favoriten auf Meisterschaft und Aufstieg. Der VfR Mannheim empfängt am Samstag, 16 Uhr, im Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga im Rhein-Neckar-Stadion Tabellenführer Fortuna Heddesheim.

„Wir treffen auf einen starken Gegner, aber wir wollen die drei Punkte holen“, sagt VfR-Trainer Alexander Backmann. Sein Team hat in den ersten drei Spielen der Runde sechs Punkte geholt. Nur zu Hause gegen den ATSV Mutschelbach gab es eine Niederlage. Deshalb steht der VfR derzeit auf Rang fünf hinter dem kommenden Gegner.

Offensive das Prunkstück

„Zuletzt gegen Kirrlach hatte ich zehn neue Spieler in der Anfangsformation. Das braucht eben alles ein bisschen Zeit“, sagt Backmann. Der VfR gewann die Begegnung beim Ex-Club seines neuen Trainers mit 1:0. „Kirrlach hat sich komplett hinten reingestellt, das war schwer zu spielen. Ich denke, dass Heddesheim am Samstag schon nach vorn spielen wird. Das ist ja auch das, was beide Mannschaft am besten können“, sagt Backmann. Christian Grimm und Yannick Haag fallen wohl verletzt aus. Was mit der Sperre von Verteidiger Anes Klicic ist, weiß der VfR noch nicht. Allerdings dürfte er wohl gegen Heddesheim noch nicht ran dürfen. „Ich habe die Fortuna im Pokal gegen Weinheim gesehen, das ist schon eine sehr gute Mannschaft“, sagt Backmann.

Heddesheims Coach Rene Gölz erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. „Hier hat keine Mannschaften die Favoritenrolle“, sagt der Trainer, der nach eigener Aussage keinen Leistungsträger ersetzen muss. „Wir sind in voller Mannschaftsstärke“, sagt Gölz, der sich auf die Begegnung freut: „Das ist ein Derby. Die Spiele gegen den VfR Mannheim sind immer voller Emotionen. Mit Cihad Ilhan und Yannick Tewelde stehen ja zwei Akteure, die zuletzt in Heddesheim gespielt haben, im VfR-Kader. Das heißt auch, dass sich beide Teams eigentlich sehr gut kennen.“

Gölz hat großen Respekt vor den Rasenspielern. „Mit Cihad Ilhan und Benedikt Koep hat sich der VfR gerade vorn unheimlich gut verstärkt. Da müssen wir richtig gut stehen“, hat sich der Coach den Gegner genau angeschaut. Dass seine Mannschaft auswärts antreten muss, ist für Gölz kein Nachteil. „Wir haben dort schon gewonnen, zu Hause gegen den VfR auch verloren. Es macht irgendwie eigentlich kein Unterschied, wo wir spielen.“

Für Gölz gab es bislang noch keine Überraschungsmannschaft in der Verbandsliga. „Die Teams, die oben mitmischen, hatte ich auch schon vor der Runde auf der Rechnung. Wir und der VfR sind da mit dabei“, sagt der Heddesheimer Trainer, der weiter den SV Spielberg und den ATSV Mutschelbach für ganz vorn auf der Rechnung hat. Beim 3:1 am vergangenen Wochenende habe seine Mannschaft, so Gölz weiter, nicht ihr bestes Spiel gemacht. „Aber wir wollen am Samstag wieder an die Form der ersten beiden Spiele anknüpfen, die richtig gut liefen“, sagt der Fortuna-Trainer und betont, dass es gegen einen laufstarken VfR Mannheim natürlich sicher richtig schwer werden wird.

Der SV Waldhof II mischt als Tabellenvierter derzeit auch oben mit. Die Blau-Schwarzen spielen ebenfalls am Samstag, 16 Uhr, auswärts gegen den FC Zuzenhausen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020