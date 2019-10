Eine Niederlage als Mutmacher

Mannheim.Eine Bitte gab Uli Brecht, der neue Cheftrainer des VfR Mannheim, seinem Waldhof-Kollegen Bernhard Trares auf der Pressekonferenz nach dem 0:3 im Viertelfinale des BFV-Pokals noch mit. „Holt doch bitte auch noch den Pokal. Denn es fühlt sich zumindest ein bisschen besser an, wenn man gegen den Pokalsieger ausscheidet“, merkte der 50-Jährige mit einem Augenzwinkern an.

Nach dem pünktlichen Abpfiff des 141. Mannheimer Stadtderbys überwog beim VfR Mannheim die Einsicht: Es war kein schlechtes Ergebnis, das der gastgebende Sechstligist vor 4197 Zuschauern im Rhein-Neckar-Stadion erzielt hatte. „In den entscheidenden Situationen war der Waldhof abgewichster als wir“, hielt Brecht fest – und haderte deshalb nur mit der Höhe des Endstands: „Wir hatten gehofft, dass wir das 0:1 lange halten würden. Das 0:2 haben wir schlecht verteidigt, auch das 0:3 war schade. Ein 0:2 fühlt sich besser an als ein 0:3.“

Brecht, der vor zwei Wochen Serkan Secerli auf der VfR-Trainerbank beerbt hatte, wusste das Resultat gleichwohl realistisch einzuordnen: „Wir haben gewusst, dass wir hier einen absoluten Traumtag erwischen müssen und der SV Waldhof ein bisschen Pech, damit wir überhaupt eine Chance haben.“ VfR-Sportvorstand Boris Scheuermann, der sich „zufrieden mit der Resonanz“ rund um das Nachbarschaftsduell zeigte, schlug in dieselbe Kerbe: „Die Tore hätte ich mir zu einem anderen Zeitpunkt gewünscht.“

„Spaß gemacht“

Das 0:3 des Verbandsligisten ist ein standesgemäßes Ergebnis – nicht mehr, aber auch nicht weniger. „Gegen einen Drittligisten 40 Minuten die Null zu halten, ist gut“, fand VfR-Stürmer Yanick Haag, der in der 14. Minute die erste brauchbare Chance für die Blau-Weiß-Roten auf dem Fuß hatte: „Leider hat es nicht geklappt, dass wir mit einem 0:0 in die Pause gehen. Daraus kann man nur lernen, das müssen wir mit in die Verbandsliga nehmen. Das Gegentor nach der Pause zieht natürlich erst einmal runter. Aber wir haben weitergemacht, das war okay. Die Stimmung war schön, so viele Fans machen mehr Spaß – mehr als 200.“ Am Mittwochabend (19.30 Uhr) will der VfR zu Hause gegen die TSG 62/09 Weinheim den zweiten Liga-Sieg in Folge nachlegen.

Für VfR-Torwart Marcel Lentz war es nicht das erste Kräftemessen mit dem SV Waldhof. „Ich hatte das Glück, dass ich in den letzten drei Jahren zweimal gegen den Waldhof im Pokal spielen durfte. Der Waldhof zieht die Leute an. Die Fans sind super, sie gehen voll mit“, meinte der ehemalige Weinheimer Keeper – und räumte ein, dass sich bei „dem einen oder anderen“ Mitspieler wohl auch etwas Nervosität eingeschlichen hatte: „Man spielt halt nicht immer vor 4000 Zuschauern, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden.“

Der 26-Jährige, der sich unter anderem gegen die Waldhof-Stürmer Kevin Koffi (30./56.) und Gianluca Korte (66.) auszeichnen konnte, bewertete das Endergebnis ähnlich wie sein Trainer: „Ein 0:3 gegen einen Drittligisten ist gut. Ein 0:1 oder 0:2 wäre besser und auch drin gewesen.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019